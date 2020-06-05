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المجلس البلدي وأعيان بني وليد يدعون إلى مصالحة وطنية شاملة ويؤكدون على وحدة التراب الليبي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب بيان صادر عن اجتماع عُقد بمطار بني وليد بعد «رجوعه لشرعية الدولة» بحكومة الوفاق، وحضرته القوى الفاعلة بالمدينة الجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تساهم في بناء ليبيا حديثة مع التأكيد على وحدة التراب الليبي وحرمة دم أبنائها.

وحسب البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» حضر الاجتماع ممثلين عن المجلس البلدي والأعيان والأهالي والقطاعات الخدمية ومديرية الأمن وكل الجهات الأمنية والعسكرية داخل بلدية بني وليد، وتدارس الاجتماع الأوضاع التي تمر بها ليبيا، وأكدوا أن بني وليد جزء من النسيج الليبي «لم ولن تخرج عن إجماع الليبيين وموقفها واضح منذ البداية».

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وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ست نقاط هي:
1- إن قبائل ورفلة بمدينة بني وليد لم ولن تخذل الوطن وسوف تكون سدًا منيعا يحافظ على كرامته وسيادته.
2-  إن قبائل ورفلة بمدينة بني وليد تقف إلى جانب إخوتها من القبائل والمدن الليبية في خندق واحد للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، والمحافضة على سيادته في إطار المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
3-  مطالبة الليبيين جميعا بضرورة توحيد الكلمة ورص الصفوف في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادها بما يكفل عبورنا لمرحلة الاستقرار والبناء.
4- ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة داخل بني وليد وعلى وجه الخصوص مؤسسات الأمن والجيش والقضاء بما يحقق تعزيز سيادة الدولة وحماية المنطقة من الأخطار التي تحدق بها.
5- التأكيد على وحدة التراب الليبي وحرمة دم أبنائها والوقف في وجه دهاة الجهوية والقبلية والإقليمية الضيقة والعرقية والمذهبية.
6- نهيب بالجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تساهم في بناء ليبيا حديثة.

وفي وقت سابق اليوم، دخلت قوة تابعة لحكومة الوفاق مدينة بني وليد، وسط ترحيب كبير من الأهالي، وفق مراسل «بوابة الوسط». وجاء ذلك بعد تأكيد عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، في تصريح إلى «بوابة الوسط» خلو المدينة من المظاهر المسلحة، وإعلانه خروج كل قوات القيادة العامة القادمة من مدينة ترهونة إلى منطقة الجفرة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يعني هذا مقترح كويس – لكن يجب ان يكون فعليا وليس بالقول فقط …!!! ً
    الان الحمد للله معظم المناطق الغربية والجنوبية وبالأخص بني وليد وسبها وفزان وودان وادري وغدامس وترهونة والجبل الغربي – يوجد بها شباب ليبين متعلمين ومثقفين ومؤهلين وأعيان وشيوخ حفظة لكتاب الله – وإداريين اقتصاديين وقانونيين ومحامين ومهندسين وأطباء وحرفيين وضباط أمنيين لهم خبرة .
    يعني كل هذه تعتبر طاقات مدفونة …!!!
    اذا لم يتم استخدامها في الوقت الحالي …
    بمعنى آوضح : يعني ليش ليبيا تقوم بجلب خبرات من الخارج وتصرف عليهم معاشات بالعملة الصعبة – او تجلب مرتزقة زي ما دارت مصراتة الخارجة عن القانون …؟!!!
    انتم هذه ارضكم والكلام لبني وليد وترهونة وسبها –
    وهذه بلادكم وكل موسسة في البلاد تعنيكم – وتخدم اهلكم وابناءكمً حتى في المستقبل –
    لو انتم ما تنظروش للمستقبل وتعملوا عليه من الان ، فالبلاد تصبح فوضى لكل الاستغلاليين وتجار الأزمات والكذابين والنواب الراسماليين والأحزاب الي فرقت البلاد ،!!
    يعني وحدة الصف لا تأتي بالكلام والبحث عن مصالح شخصية او قبلية او مادية او عن مراكز ادارية او غنائم مالية ،،،، هذا خطا .
    المصلحة العامة تأتي بالتعاون العملي والتكافل الاجتماعي والمحافظة على الأمانة في العمل – وتوحيد الكلمة بِما يرضي الله سبحانه وتعالى – وحمل السلاح للدفاع عن الوطن وعن الأعراض والمصالح العامة والخاصة ونظافة تراب البلاد الليبية / والانتباه الى الأخطاء وتصحيحها ومحاسبة المتجاوزين حدودهم الاداريةً او الاجتماعية – والتوعية الصحيحة والصبر الجميل وعدم الخوف من كلمة الحق – لان الحق في اطار الأدب والعرف هو شجاعة وهذا الذي يتميز به العرف الليبي والصحراء الليبية .
    فيا ريت حتى تزوروا العاصمة طرابلس عاصمتكم وما تخلوهاش لناس ما يعرفوا الأصول والاعراف والجودة الليبية . وتكونوا قدها وقدود – والي فيه الخبرة الله يكمله على خير – والي فيه قلة الشيرة الله يركسه ويخزيه .

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