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السني: سيطرة الوفاق على ترهونة تُنهي رسميًا مغامرة “حفتر”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، الجمعة،
إن سيطرة قوات الوفاق على مدينة ترهونة أنهت بشكل رسمي مغامرة “حفتر” واصفًا
إياه بـ”المهووس بالسلطة”.

وأضاف السني في تصريح له أن صمود طرابلس وتضحيات الأبطال
كسر ما أسماه بـ”مشروع العسكرة” و “الثورات المضادة” في
المنطقة بحسب تعبيره.

وتابع السني أن الوفاق لم تكن أبدًا من دعاة الحرب،
وكانت ولازالت تطالب بالسلم والحوار، ولكن ليس مع قاتل مهزوم منتهي الصلاحية، على
حد قوله.

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  • أحفاد اللقطاء من أبناء الرقيق الابيض حسب تصنيف تركيا لهم فيوم غادرت ليبيا قالت لدينا 35000 نفر من ابناء الرقيق تركناهم في ليبيا واليوم أستخدمهم اردوغان لمساعدته في أحتلال ليبيا وهاهم احفاد الرقيق الابيض اليوم يرفعون اعلام تركيا فوق ترهونه راجع لاحساسهم بأنهم أتراك وليسوا ليبيين وبالتالي انتصار تركيا أنتصار لهم وغير مدركين أنهم اصبحوا كالطائر الذي اراد ان يقلد مشية طائر غيره فضاعت مشيته ومشية غيره واصبح ينقز تنقيز

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    • Top MIT slave & informative/agent celebrates for being a total disgrace and shame ( no dignity or honor ) to the pure Libyan soil. However, the game with the diseased Turks has not completed ya coward and rotten diseased Sherkess

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