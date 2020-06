قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، الجمعة،

إن سيطرة قوات الوفاق على مدينة ترهونة أنهت بشكل رسمي مغامرة “حفتر” واصفًا

إياه بـ”المهووس بالسلطة”.

وأضاف السني في تصريح له أن صمود طرابلس وتضحيات الأبطال

كسر ما أسماه بـ”مشروع العسكرة” و “الثورات المضادة” في

المنطقة بحسب تعبيره.

وتابع السني أن الوفاق لم تكن أبدًا من دعاة الحرب،

وكانت ولازالت تطالب بالسلم والحوار، ولكن ليس مع قاتل مهزوم منتهي الصلاحية، على

حد قوله.

The post السني: سيطرة الوفاق على ترهونة تُنهي رسميًا مغامرة “حفتر” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24