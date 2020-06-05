الحكومة الأميركية تحث الليبيين على “وقف الصراع”

حثت الحكومة الأمريكية جميع الأطراف في ليبيا على رفض جميع التدخلات الأجنبية، وإلقاء السلاح، واستئناف وقف إطلاق النار الذي تقوده الأمم المتحدة.

وجاءت التوصيات الأميركية خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة بين وزير الخارجية مايك بومبيو مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة الخطوات المتخذة للحد من العنف والدفع بالحل السياسي التفاوضي لإنهاء الصراع في ليبيا.

كما ناقش الطرفان سبل تعاون الولايات المتحدة وفرنسا لتعزيز العلاقات والتضامن عبر الأطلسي في الناتو، والحاجة إلى دعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، وأهمية تنسيق الجهود في الأمم المتحدة بشأن قضايا مواجهة الأمن العالمي والصحة العامة.

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