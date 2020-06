داخلية الوفاق تقوم بجولات تفتيشية لمديريتي أمن صرمان وصبراتة

قامت الدوريات التابعة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة في وزارة داخلية الوفاق بجولات تفتيشية شملت مديريتي أمن صرمان وصبراتة وعدد من المكاتب والأقسام التابعة لهما.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن هذه الجولة تأتي للاطلاع عـلـى سـير الـعـمـل الأمـنـي والـجـهود الـتـي يبذلها رجـال الـشـرطـة والأمـن فـي تـأديـة الـمهـام الـمكلـفين بـهـا والـوقـوف على مـدى تنفيذ التعليمات الـصادرة إليهم.

وكان وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق صالح الصكلول قد قام في وقت سابق بزيارة لبلديتي صرمان وصبراتة رفقة مدير إدارة شؤون البلديات صلاح فطح التقيا فيها اللجان التسييرية بالبلديات، ومكاتب الخدمات المالية والتعليم والخدمات الصحية والإعلام، ومخاتير وأعيان البلديات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة بالبلديات.

