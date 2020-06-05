فخامة رئيس مجلس النواب يلتقى القائد العام للقوات المسلحة بالقاهرة لبحث التدخلات التركية

القاهرة 05 يونيو 2020 (وال) – يلتقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر عصر اليوم الجمعة في القاهرة.

حيث قال مصدر ليبى رفيع المستوى في تصريحات حصرية لـ”اليوم السابع”، إن رئيس مجلس النواب سيبحث مع المشير خليفة حفتر التدخلات التركية السافرة في ليبيا بعد نقل النظام التركى آلاف المرتزقة السوريين إلى داخل الأراضى الليبية.

وكشف المصدر الليبى عن وجود تحركات مصرية مع عدد من الدول الإقليمية والدولية لإخراج المرتزقة السوريين وانسحاب المستشارين الأتراك من الأراضى الليبية، مؤكدا تجاوب القيادة العامة مع النداءات الإقليمية والدولية لتفعيل الحل السياسي في البلاد.

وكان مصدر مطلع قد أكد وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور حول التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إن زيارة المستشار عقيلة صالح تأتي فى إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي، مؤكدا عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

ويجرى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر، مشاورات منذ أول أمس، مع عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، مع تدخل تركيا عسكريا ونقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى.

وأكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى لـ”اليوم السابع”، أن القائد العام وصل مساء الأربعاء الماضى إلى القاهرة رفقة وفد عسكرى، مشيرا إلى أن التدخلات العسكرية التركية فى الشأن الداخلى أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال محادثات المشير حفتر مع المسؤولين المصريين.

وأشار المصدر الليبى إلى أن ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود من أبرز الملفات التى سيناقشها حفتر مع المسؤولين المصريين.

وأوضح المصدر أن المشير حفتر سيتشاور مع المسؤولين المصريين حول استئناف المحادثات العسكرية بين الأطراف الليبية فى صيغة “5+5″، مشيرا إلى أن القيادة العامة منفتحة على الحوار بشكل كامل شريطة وقف التدخلات الخارجية.

يذكر أن الدولة المصرية قد أعلنت فى عدة مناسبات رفضها للتدخل الخارجي في الشأن الليبي. (وال – القاهرة)

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