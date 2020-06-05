اخبار ليبيا الان

تطورات الأوضاع في ليبيا “تقلق” ألمانيا وإيطاليا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والألماني هيكو ماس أن الوضع في ليبيا مقلق للغاية ما يتطلب دفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي، في مؤتمر صحفي عقده في برلين مع نظيره الألماني هيكو ماس، إلى وقف تدفق الأسلحة وإنهاء وجود المرتزقة في ليبيا، موضحا أن مخرجات مؤتمر برلين تظل الطريق الوحيدة للتغلب على الأزمة.

من جانبه قال هايكو ماس إن ألمانيا وإيطاليا تشددان على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية ولابديل للعملية السياسية، معبرا عن تفاؤله باستئناف محادثات (5+5) بين الأطراف الليبية، آملا أن تكون هناك نتائج مثمرة ينتظرها الليبيون منذ فترة طويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك