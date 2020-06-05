تطورات الأوضاع في ليبيا “تقلق” ألمانيا وإيطاليا

أكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والألماني هيكو ماس أن الوضع في ليبيا مقلق للغاية ما يتطلب دفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي، في مؤتمر صحفي عقده في برلين مع نظيره الألماني هيكو ماس، إلى وقف تدفق الأسلحة وإنهاء وجود المرتزقة في ليبيا، موضحا أن مخرجات مؤتمر برلين تظل الطريق الوحيدة للتغلب على الأزمة.

من جانبه قال هايكو ماس إن ألمانيا وإيطاليا تشددان على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية ولابديل للعملية السياسية، معبرا عن تفاؤله باستئناف محادثات (5+5) بين الأطراف الليبية، آملا أن تكون هناك نتائج مثمرة ينتظرها الليبيون منذ فترة طويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية