ماس: العملية السياسية ليس لها بديل في ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إن “العملية السياسية ليس لها بديل”، في حل الأزمة القائمة في ليبيا.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الجمعة في برلين ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أضاف ماس، أن “ليبيا تمثل تطوراً يبعث فينا مخاوف كثيرة من ناحية استمرار القتال، الذي يجعل أحد أطراف النزاع يتقدم على الآخر، وبالعكس أحيانًا أخرى”، مستدركا “لكننا نواصل التأكيد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري، فالعملية السياسية التي بدأت، ليست لديها بدائل”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الألمانية أنه “بهذا المعنى، نحن سعداء بالإشارات التي قدمتها لنا الأطراف المتنازعة لكي نكون مستعدين لاستئناف حوار مجموعة (5+5) لغرب المتوسط”، التي تضم الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، موريتانيا، فرنسا، مالطا، إيطاليا، البرتغال واسبانيا، فـ”لقد أدى هذا إلى إغلاق الجزء الشرقي من ليبيا لفترة طويلة ونأمل أن تكون هذه المفاوضات ناجحة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الألمانية الى القول، إن “المواطنين الليبيين كانوا يتطلعون منذ فترة طويلة، لتحقيق نتيجة إيجابية ومسالمة، وفي هذا الصدد، ستعمل إيطاليا وألمانيا بهذا الالتزام معًا لتحقيق هذا الهدف”.

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