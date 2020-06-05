دي مايو يجدد الدعوة لوقف تدفق المرتزقة والسلاح لليبيا

جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة الدعوة لوقف “تدفق السلاح والمرتزقة” الى ليبيا.

وقال في تصريحات من برلين، صحبة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اعقاب اجتماع مشترك، “الوضع على الأرض في ليبيا يقلقنا كثيرا. التدفق المتواصل للأسلحة والمرتزقة ينبغي أن يتوقف”.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الايطالية دعوة “جميع الأطراف الليبية” الى “تعليق الأعمال العدائية والالتزام بالحوار السياسي، حسبما حدده مؤتمر برلين” في شهر كانون الثاني/يناير الماضي

واعتبر دي مايو أن عملية ايريني الأوروبية، لمراقبة حظر توريد السلاح الى ليبيا المفروض من الامم المتحدة، “تضمن دورا مركزيا للاتحاد الاوروبي”، الا أنه أضاف “لكن من الضروري ان تتلقى العملية مساهمات كافية”، من حيث “الوسائل الجوية والبحرية وان يتم تفعيل قدرة الأقمار الصناعية” على رصد الحدود الليبية.

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