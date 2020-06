العفو الدولية: أطراف النزاع في ليبيا ارتكبت جرائم حرب خلال فترة التصعيد الأخيرة

أكدت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أنها حصلت على أدلة جديدة

تشير إلى أن ارتكاب جرائم حرب في الفترة ما بين 13 أبريل و1 يونيو من العام الجاري،

من قبل الأطراف المتحاربة في ليبيا، خلال فترة التصعيد الأخير للقتال بالقرب من العاصمة

طرابلس.

وأوضحت المنظمة في تغريدات عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “تويتر” أن هذه الجرائم كان من ضمنها النهب والهجمات العشوائية

وزرع الألغام المضادة للأفراد في مباني مدنيين، مشيرة إلى أنها فحصت عشرات الأدلة من

خلال شهادات الشهود، وتحليل الصور ومقاطع الفيديوهات، وصور الأقمار الصناعية.

وطالبت المنظمة جميع الأطراف المتحاربة وحلفائهم في ليبيا

إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك تلك الهجمات الانتقامية على خلفية

اشتباه في انتماءاتهم للجماعات المنافسة، محذرة من أن المدنيين في ليبيا يدفعون الثمن

مرة أخرى، في ظل تصعيد جميع الأطراف الهجمات الانتقامية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة

التي تظهر تجاهلًا تامًا لقوانين الحرب ولأرواح المدنيين.

