نواب المسار السياسي يستنكرون تشكيل أعضاء مستقلين لجنة تواصل دون علمهم

استنكر أعضاء مجلس النواب المشاركين بالمسار السياسي الليبي ممن يحققون صفتي الانتخاب والاعتماد لدى البعثة الأممية عن الدوائر السادسة والخامسة والدوائر الانتخابية لإقليم برقة قيام أعضاء من المسار عن فئة المستقلين، بتشكيل لجنة تواصل وورقة توصيات دون علمهم، وتقديمها لسفراء الدول المعنية بالشأن الليبي.

وأكد الأعضاء في بيان حصلت عليه قناة ليبيا تمسكهم بثوابت مجلس النواب وأحقيته في المصادقة على أي تعديل للإتفاق السياسي ومخرجاته.

وجددوا التذكير بأن أساس الحوار والتعديل وتشكيل المؤسسات منوط بالمادة 12 من الإتفاق، وأن وجود المستقلين يتمثل بالتشاور.

وفي ختام البيان، أكدوا رفضهم أي أعمال ترتب مقترحات أو توصيات مع المجتمع الدولي، في ظل غياب النواب والدولة عن المسار السياسي مع سيل الانتقادات حول قصور التمثيل وغياب المعايير في فئة المستقلين.

يشار إلى أن النواب المستنكرين هم بدر علي سليمان، وعبدالمطلب ثابت، وحمد البنداق، ومصباح دومة، وحسن الزرقة.

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