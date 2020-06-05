عبدالعزيز يطالب بتوجيه التهنئة لـ”الغرياني وبوسهمين” على انتصارات حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء في ليبيا، محمود عبد العزيز، بتوجيه التهنئة على انتصارات طرابلس لرئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، والمُفتي المعزول، الصادق الغرياني، مشيرًا إلى أن ذلك بعد توجيه التهنئة لمن أسماهم بـ”الشهداء والجنود البواسل والثوار الأحرار”، حسب وصفه .

عبدالعزيز قال ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إنهما ومنذ بداية العدوان بل قبل ذلك بكثير يواصلان الليل والنهار دعمًا وتوجيهًا وقدمًا كل ما يستطيعان لصد العدوان”.

وسيطرت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، على منطقة بوابة فم ملغة، كما طبقت حصار كامل على مدينة ترهونة، بالإضافة إلى سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24