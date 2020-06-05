“الوطني لمكافحة الأمراض سبها”: ارتفاع إصابات كورونا بالمنطقة الجنوبية إلى 94 حالة

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبد الحميد الفاخري إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة ارتفعت إلى 94 حالة موجبة حتى الخميس الموافق 3 يونيو 2020م.

وأضاف الفاخري ،فى تصريحات صحفية، أن المركز سجل أمس إصابة جديدة غير مخالطة بفيروس كورونا المستجد لمواطن بمدينة سبها و 9 حالات أخرى مخالطة بـسبها و الشاطئ .

وطالب الفاخري المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي وحظر التجول لتقليل مدى انتشار الفيروس بمدن الجنوب.

وتابع الفاخري أن فرق الرصد والتقصي انطلقت إلى غدوة صباح الجمعة لمتابعة الحالات المخالطة وأخذ المزيد من العينات للفحص عن فيروس كورونا المستجد.

واستطرد الفاخري، إدارة الخدمات الصحية قامت بتجهيز مجمع القرضة بمعدات أشعة مقطعية وسينية للكشف على حالات الاشتباه بفيروس كورونا وأخذ العينات اللازمة منها , مشيرا إلى أن مركز سبها الطبي مجهز أيضا لفرز والكشف عن حالات الاشتباه بالمرض.