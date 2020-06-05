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بعد الانتصارات الوهمية .. السويحلي: لا عودة لحكم الاستبداد ولا مجال لفرض الرأي بالقوة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، تحية إجلال وإكبار لمن وصفهم بـ”أبطال وشهداء” البركان، مشيرًا إلى أنهم يصنعون التاريخ ويحققون الانتصارات رغم عظم التضحيات.

السويحلي قال، في تدوينة لع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ‏هذه الملاحم تؤكد إصرارنا على المحافظة على حريتنا وبناء دولتنا الديمقراطية.

واعتبر أن ‏معركتهم يجب أن تنتهي برسالة واضحة وحاسمة بأنه “لا عودة لحكم الاستبداد ولا مجال لفرض الرأي بالقوة”.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، على منطقة وبوابة فم ملغة، كما طبقت حصار كامل على مدينة ترهونة، بالإضافة إلى سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى، وتقدمها في اتجاه سوق الخميس.

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  • حتي وأن نشرت تقيئاتك بدون صوره فالكل يعلم بأنك وجه الحمار اللي فيه ؟؟؟ أليس الأخوان يسعون الي فرض الرأي بالقوه مستعينين بالاتراك فاي منطق تنطق به يا رويبضه هذا العصر ولأنك حمار خيناوي ففي الحمير يساوي اما مع البشر فلا وزن لك كلب تنبح لصالح الأخوان أخوان الشيطان عملاء اردوغان

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