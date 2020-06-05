بعد الانتصارات الوهمية .. السويحلي: لا عودة لحكم الاستبداد ولا مجال لفرض الرأي بالقوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، تحية إجلال وإكبار لمن وصفهم بـ”أبطال وشهداء” البركان، مشيرًا إلى أنهم يصنعون التاريخ ويحققون الانتصارات رغم عظم التضحيات.

السويحلي قال، في تدوينة لع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ‏هذه الملاحم تؤكد إصرارنا على المحافظة على حريتنا وبناء دولتنا الديمقراطية.

واعتبر أن ‏معركتهم يجب أن تنتهي برسالة واضحة وحاسمة بأنه “لا عودة لحكم الاستبداد ولا مجال لفرض الرأي بالقوة”.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، على منطقة وبوابة فم ملغة، كما طبقت حصار كامل على مدينة ترهونة، بالإضافة إلى سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى، وتقدمها في اتجاه سوق الخميس.

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