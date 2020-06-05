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مهددة أهالي ترهونة.. قوة حماية طرابلس: القادم أدهى وأمر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

باركت ما تسمى بـ”قوة حماية طرابلس”، التي تضم مليشيات؛ النواصي – الردع – الردع أبو سليم – ثوار طرابلس – باب تاجوراء، والتابعة لحكومة الوفاق، ما قالت إنه انتصار لقواتها وقوات المنطقة العسكرية الغربية والوسطى وكافة كتائب بركان الغضب. 

وأعلنت القوة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحرير المنطقة الغربية بالكامل وكافة مناطق جنوب طرابلس الكبرى حتى بوابة فم ملغة، مؤكدة أنه جاري حاليًا التقدم باتجاه وسط مدينة ترهونة.

وجددت القوة دعوتها لمن وصفتهم بـ”المغرر بهم داخل ترهونة” بأن يسلموا أنفسهم، قائلة “ذلك خير لهم من أن يموتوا في سبيل حلم حفتر وأولاده الذين هربوا وتركوهم يواجهوا مصيرهم وحدهم”، مهددة بأن “كل هذه الانتصارات ما هي إلا دروس مجانية لكم، فالقادم أدهى وأمر”.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، على منطقة وبوابة فم ملغة، كما طبقت حصار كامل على مدينة ترهونة، بالإضافة إلى سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى.

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  • قولوا ان مرتزقة يهود مصراتة تهدد ترهونة وهو من قاموا بقتل أبناء ترهونة لانهم مرتزقة وعبيد للاتراك – وياسركم من حط بلاكم وعمايلكم على أبناء طرابلس العاصمة . جنود طرابلس ليس لهم اي دافع انتقامي كما يروج بعض المتشدقين – أبناء طرابلس وجنودها الحقيقيون – فقط يدافعون عن بلادهم وعاصمتهم وأرضهم . من اي اعتداءات – وهذا هي الحقيقة – لان الجميع لا يعرف ما يحدث في مصراتة من انتهاكات لحقوق الانسان وادعاءهم بالكذب بان بعض أبناء القباءل الليبية اغتصبوا بناتهم ..والجميع يعرف ان ما يقارب عن ثلث ارباع مدينة مصرانة تجار مخدرات – وللاسف الشديد يوجد منهم ضباط يعملون في الجانب العسكري بمصراتة .
    قولي ليش ما أناس اي عملية اعلان عن القبض عن اي مصراتي الى اليوم .. ؟!!! …
    حتى وزير الداخلية متورط معاهم في حماية المجرمين – الذين يسرفون الاعتمادات المالية من البنك المركزي بطرابلس / ولم نسمع اي اخبار عن ادارة المصارف في مدبنة مصراتة ..!!!

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  • عمليات بيع البشر الاي يقوم بها المصراتيين – سببت في مشاكل دوبلوماسية مع الآتحاد الأفريقي الذي عاهد بتوفير عمالة حرة للدولة الليبية – من عمال بناء وعمال خدمات للبلديات – وعمال الموانيء البحرية -مقابل الأجر المتفق عليه .
    – لكن بلدية مصراتة قامت بخرق كل المعاهدات – وقاموا بالتحالف مع الايطاليين واليهود لبيع العمالة الوافدة لليبيا وترحيلهم عبر البحر – لإيطاليا بل وقتلهم بالسلاح … . وهي عملية ايرني الخبيثة .
    وأصبحت ليبيا مكان للعبث ورمي القمامة في كل الشوارع .
    وأصبحت ليبيا مكان المخلفات الحربية – هذا كله بسبب عناد المصراتيين على الكفر والتخريب للمدن الاخرى وعدم الاهتمام للمصلحة العامة – للدولة الليبية .

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  • هذا هو منطق الارهابيين الهمج المجرمين كلاب النجمة والهلال صراصير الناتو على الارض حثالة العصر… في من تهدد يا كلب يا متاع برنارد ليفي؟ يهددوا ويخطفوا ويعذبوا ويخرفوا على الدولة المدنية…كمشة همج تدميرهم والوقوف ضدهم اصبح واجب شرعي وانساني واخلاقي وقانوني لكل مسلم بل كل انسان …ارهابيين النجمة والهلال حثالة العصر دمروا البلاد والعباد هؤلاء هم الكفار لعنة الله عليكم يا صراصير النجمة والهلال يا كلاب برنارد ليفي

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