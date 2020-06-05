مهددة أهالي ترهونة.. قوة حماية طرابلس: القادم أدهى وأمر

أخبار ليبيا 24 – متابعات



باركت ما تسمى بـ”قوة حماية طرابلس”، التي تضم مليشيات؛ النواصي – الردع – الردع أبو سليم – ثوار طرابلس – باب تاجوراء، والتابعة لحكومة الوفاق، ما قالت إنه انتصار لقواتها وقوات المنطقة العسكرية الغربية والوسطى وكافة كتائب بركان الغضب.

وأعلنت القوة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحرير المنطقة الغربية بالكامل وكافة مناطق جنوب طرابلس الكبرى حتى بوابة فم ملغة، مؤكدة أنه جاري حاليًا التقدم باتجاه وسط مدينة ترهونة.

وجددت القوة دعوتها لمن وصفتهم بـ”المغرر بهم داخل ترهونة” بأن يسلموا أنفسهم، قائلة “ذلك خير لهم من أن يموتوا في سبيل حلم حفتر وأولاده الذين هربوا وتركوهم يواجهوا مصيرهم وحدهم”، مهددة بأن “كل هذه الانتصارات ما هي إلا دروس مجانية لكم، فالقادم أدهى وأمر”.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق، الخميس، على منطقة وبوابة فم ملغة، كما طبقت حصار كامل على مدينة ترهونة، بالإضافة إلى سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24