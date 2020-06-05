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المسماري: انسحبنا من ترهونة حفاظًا على أهلها والمعركة مستمرة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، إن الجيش
تلقى اتصالات وتوصيات من دول كبرى وكذلك من الأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار،
واستئناف اجتماعات 5+5 لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والأمني.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أن الأمم المتحدة  طلبت من الجيش التراجع لمسافة لا تقل عن 60 كلم
من مواقعه حول العاصمة ضمانًا لعدم قصف أي أهداف داخل المدينة وإبعاد المعركة عنها،
مشيرًا إلى أن الجيش استجاب لهذا الطلب، أملاً في إيجاد حل وإنهاء الأزمة التي يعاني
منها الشعب الليبي.

وأوضح المسماري أن الأوامر صدرت من الجيش بالتراجع للمسافة
المطلوبة في منطقة سوق الخميس حوالى 50 كلم جنوب طرابلس، إلا أن قوات الجيش فوجئت بالطائرات
المسيرة التركية والمدفعية الثقيلة تستهدفها، وكذلك فتح محاور برية من المرتزقة السوريين
بقيادة تركيا مما دفع الجيش للتراجع الثاني 5 كلم جنوب سوق الخميس.

وتابع المسماري أنه بعد تقدير الموقف قرر الجيش عدم تعريض
مدينة ترهونة لهجمات الطيران التركي وحفاظًا على أرواح أبنائنا وأفراد القوات المسلحة
وسكان مدينة ترهونة صدرت الأوامر بالتراجع إلى منطقة آمنة.

وأكد المسماري أن ما حدث لا يعني ترك المعركة والسماح بالاحتلال
التركي لبلادنا التي رواها أجدادنا بدمائهم الطاهرة الزكية، وأن الجهاد المقدس قد حان
ضد تركيا التي تستعمل إمكانيات عسكرية ضخمة تابعة لحلف الناتو ضد الجيش والشعب
الليبي والمدنيين العزل، مبينًا أن تركيا لا يهمها إلا احتلال ليبيا وليس دعمًا لحكومة
الوفاق التى يجب أن تتحمل المسؤولية عن انتهاك الاتراك لحرمة الدولة الليبية، ومساهمتها
في قتل المدنيين بالطائرات المسيرة في ترهونة وبني وليد والشويرف ومزده والأصابعة.

وأوضح المسماري أن اتصالات الدول الكبرى والصديقة لضبط النفس
مستمرة وأن الجيش يتلقى وعودا منهم بحلول سريعة لوقف إطلاق النار وحلول سريعة في الملف
السياسي والاقتصادي والأمني.

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تعليقات

  • كلام لا يفيد وليس فيه جديد قل صعب علي الجيش الحفاظ علي تمركزاتك نظرا لقوة تركيه العسكريه وطائرانها المسير غير موازين المعركه وهذا أمر عادي الخيل غالبات ومغلوبات سنصدقك اما تخريف آخر فلا احد سيصدقه قال لك حفاظ علي المدنيين فأي مدنيين فالمدنيين متعاونين مع المرتزقه فأنتفت عنهم كونهم مواطنين عزل واصبحوا محاربين للجيش مع العصابات الارهابيه فانتفت عنهم المواطن المسالم

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  • الله اكبر وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.يا مسماري أالأن أصبحت تتمني ايقاف الحرب وتتحدث عن الحفاظ علي حياة الليبيين وقد كنت من قبل تقصفهم بالطائراة بلا رحمة في مصراطة وطرابلس وغيرها من البلدان ألم يكونوا ليبيين حينها؟ تتحدث عن انسحاب تكتيكي، أنا علي يقين انكم ستمعنون في الانسحاب (التكتيكي طبعا) حتي تجدوا انفسكم خارج ليبيا ولكن ليس باراتدكم بل سترغمون وتخرجون منها اذلة صاغريين.ولن يستقبلكم اللذين جندوكم كعملاء بل سيتبرؤن منكم الا تري انهم ينفون دعمكم بالسلاح ويتبرؤن من تهمت امدادكم بكل انواع الدعم. لا لأكثر فقط لانه لا يتشرف احد بصحبتكم وانكم عار علي من تثبت صلته بكم. لذالك ستقتلون ولن ينضروا اليكم ، لقد انتهي دوركم يا مسماري .

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