وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على تجديد التفويض بتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لعام إضافي.

