مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي يعلن حصيلة المرحلين خلال نصف هذا العام
بنغازي – بوابة إفريقيا الإخبارية |
05 June, 2020
أعلن فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي أن عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى خلال النصف الأول من العام الحالي 2938 مهاجرا من الجنسيات المصرية والمغربية والبنغالية وجنسيات اخرى أفريقية.
وبرغم جائحة كورونا التى تجتاح العالم وبرغم ما تشهده البلاد من أحداث إلا حركة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط لم يتوقف مسارها عبر الشواطئ الليبية
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