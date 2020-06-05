

ليبيا



بنغازي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 June, 2020

أعلن فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي أن عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى خلال النصف الأول من العام الحالي 2938 مهاجرا من الجنسيات المصرية والمغربية والبنغالية وجنسيات اخرى أفريقية.

وبرغم جائحة كورونا التى تجتاح العالم وبرغم ما تشهده البلاد من أحداث إلا حركة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط لم يتوقف مسارها عبر الشواطئ الليبية