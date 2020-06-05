أعلن فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية  ببنغازي  أن عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى خلال النصف الأول من العام الحالي  2938 مهاجرا من   الجنسيات المصرية والمغربية والبنغالية وجنسيات اخرى  أفريقية.
وبرغم جائحة كورونا التى تجتاح العالم وبرغم ما تشهده البلاد من أحداث إلا  حركة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط لم يتوقف مسارها عبر الشواطئ الليبية  