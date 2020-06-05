متابعات المسؤولين لجهود “تعافي” سبها

قامت الغرفة المركزية لمكافحة وباء كورونا في بلدية سبها بتفقد العمل داخل مركز العزل والاطلاع على الإمكانات والتجهيزات الموجودة به، إضافة إلى تفقد منافذ المدينة ومدى التزام المواطنين بإجراءات الحظر.

وكان مركز سبها الطبي، قد أعلن منذ بداية اكتشاف الإصابات بكورونا رفع حالة الطوارئ للقصوى، مطالبا الجميع التقيد بالتعليمات التي أصدرها، والتي تندرج في منع الزيارات بالمركز، ومنع وجود أي مرافق مع أي حالة بالمركز يتم إدخالها، وعدم استقبال الحالات غير الطارئة، على أن يتم إحالتها للمركز عن طريق المستشفيات أو المراكز الصحية أو المستوصفات وذلك منعاً لانتشار العدوى.

وأشار مركز سبها الطبي، إلى أنه على أي مريض يشتكي من أعراض مرضية في الجهاز التنفسي “كحة ، ضيق في التنفس ، حرارة”، التوجه إلى العيادة الثانوية المخصصة للأمراض التنفسية حتى يتم الكشف عليه وتحديد إصابته بمرض كورونا من عدمها.

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