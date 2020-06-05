خروج دفعة جديدة من المواطنين من الحجر الصحي المرج

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الخدمات الصحية المرج اليوم الجمعة أن الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المكلف من قبل اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية المرج، قام بالتعاون مع فريق الرصد والتقصي المكلف من قبل اللجنة الرئيسية بالمرور على عدد من نزلاء فندق المرج من العائدين من السفر حيث تم سحب عينات التحاليل الأخيرة من أجل مغادرتهم تبين أنها سلبية.

وأوضحت الخدمات الصحية أنه تم إعطاء ملاحظات وإرشادات توعوية للمواطنين حول الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوي والوقاية وكيفية الاندماج بالمجتمع بالطرق الصحية والوقائية” .

وسجلت مدينة المرج الأربعاء الماضي خروج المجموعة التاسعة من المواطنين العائدين من السفر بعد انتهاء مدة الحجر الصحي المقررة لهم بفندق المرج السياحي، وبلغ عددهم (3) أشخاص أجريت لهم التحاليل الخاصة بالكشف على فيروس كورنا (كوفيد-19) وكانت جميع نتائجهم سالبة.

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