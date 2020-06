اتهامات للغنوشي ورئيس ديوانه بإخفاء مراسلة من مجلس النواب الليبي

اتهمت عضو مكتب البرلمان التونسي، نسرين العماري، الجمعة،

رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ورئيس ديوانه، الحبيب خضر، بإخفاء مراسلة كانت توجهت

بها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي، لعقد جلسة عمل مع لجنة العلاقات الخارجية

في البرلمان التونسي.

وقالت العماري في تصريح صحفي، أن لجنة العلاقات الخارجية

بمجلس النواب الليبي أكدت أنه تم توجيه المراسلة في يناير الماضي من أجل تقريب وجهات

النظر، مشيرة إلى أنه وبعد التثبت تبين أن الغنوشي ورئيس ديوانه لم يعرضا هذه المراسلة

على مكتب المجلس وتم إخفاؤها.

