بسبب تأشيرة مزورة اعتقال ليبي في المغرب والكشف عن شبكة في تونس

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت صحيفة الصباح التونسية عن اعتقال مقاول ليبي، بمطار محمد الخامس الدولي، متلبسا بحيازة تأشيرة مغربية مزورة،

وأشارت الصحيفة أن عملية الاعتقال جرت قبل أيام من إغلاق السلطات المغربية للحدود، بسبب جائحة “كورونا”،

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها. تحصل الشخص المعتقل على التأشيرة من شبكة تتزعمها فتاة ليبية، وتسير وكالة للسفر بالعاصمة تونس.

وحسب مصادر “الصحيفة ”، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في المغرب، تواصل أبحاثها في هذا الملف الشائك، بعد أن قدم الموقوف هوية وأوصاف الفتاة الليبية زعيمة الشبكة خلال التحقيق معه، ومعطيات أخرى مثيرة، منها أنه رافقها إلى مقر القنصلية المغربية بتونس للقاء شخص لمساعدتها، قبل أن تسلمه جواز سفره وبه التأشيرة المغربية مقابل 300 دولار.

وتابعت الصحيفة اعترف الموقوف أن زعيمة الشبكة، التي اتضح أثناء التحقيق، أنها تتستر وراء وكالة للسفر بتونس، سبق أن مكنته من تأشيرة “شينغن” يرجح أنها مزورة، سافر بها إلى فرنسا لمناسبات عديدة دون اَي مشاكل

وبحسب الصحيفة. التونسية فان الموقوف من مصراتة، متزوج وله أربعة أبناء، ويعمل مقاولا في البناء، بعد حصوله على دبلوم مهندس معماري كما عمل في تجارة الخيول.

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