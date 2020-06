خاص ليبيا 24.. العباني: ترهونة غير صالحة لبقاء الأتراك بها وإن غدا لناظره قريب

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، الخميس، إن ترهونة أرض غير صالحة لبقاء هؤلاء الأتراك بها،

لافتا إلى أن لهم عبرة في ما قام به منصور بن خليفة الترهوني المعروف ب “منصور

ولد سوق الديب” من حرب على العثمانيين الغزاة.

وأضاف العباني في تصريحات خاصة ل ليبيا 24، أن معركة وادي

الشقيقة تعد ترجمة لرفض رجال ترهونة لوجود المحتلين فوق أراضيهم الطاهرة قائلا

“وإن غدا لناظره قريب”.

