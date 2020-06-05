«طوارئ غريان» تعلن نتائج تحليل «كورونا» لـ41 عينة

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان، اليوم الجمعة، سلبية نتائج تحليل 41 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحة المجلس البلدي غريان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها سحبت 41 عينة من المخالطين للمصابين التسعة، إضافة إلى عينات عشوائية من المواطنين وبعض العناصر الطبية، لافتة إلى سلبية نتائج جميع العينات.

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وأمس الخميس، أعلن رئيس لجنة الطوارئ ببلدية غريان، نصر الدين الفزاني، تسجيل إصابة تسع حالات بفيروس «كورونا المستجد» داخل غريان، بينها ثماني حالات من منطقة غدوة جنوب ليبيا مقيمون ببلدية غريان، وحالة من غريان لطبيب مختبرات.

وأوضح الفزاني في بيان،عزل المصابين بمنازلهم، لافتًا إلى تمتعهم جميعًا بحالة صحية جيدة، مشيرًا إلى سحب عينات لمخالطين للمصابين التسعة.

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