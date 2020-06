أخبار ليبيا24 – متابعات أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجنوب ارتفعت إلى 94 حالة موجبة حتى يوم أمس الخميس. وأوضح الفاخري، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، أن آخر الحالات التي سجلت في المنطقة الجنوبية كانت حالة إصابة جديدة لمواطن من سبها، […]

