المستشار صالح يطالب الأمم المتحدة بوقف التدفق اليومي للسلاح إلى ليبيا

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، وقف التدفق اليومي للسلاح والمرتزقة وإخراجهم من البلاد.

وأكد في بيان حصلت عليه قناة ليبيا أن الهدنة التي أعلن عنها الجيش الليبي والالتزام بها من كل الأطراف، فقد أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج نظيرها عدم التزامه بالهدنة والاستمرار بالهجوم على الجيش الليبي، مبيناً بأن ذلك واضحا من خلال استهداف الطائرات المسلحة لقوات الجيش في الوطية وترهونة.

ورفض صالح العقوبات الجماعية والانتقام، داعيا للعمل وفقا للقوانين الدولية والمحلية، والالتزام بحسن معاملة الأسرى.

وفي ختام بيانه دعا عقيلة إلى استمرار عمل البعثة على ضوء مخرجات برلين، مع الأخذ بمبادرته التي تتوافق مع الثوابت الليبية، والإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن ومخرجات برلين.

هذا وقد عبر المستشار صالح عن شكره لما تبذله االأمم المتحدة من جهود لأجل السلام وفض النزاعات في العالم وليبيا على وجه الخصوص، والتفاعل الإيجابي مع مبادرته التي طرحها في أواخر شهر أبريل، مؤكدا ضرورة المضي قدما نحو تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وإنقاذ بلاده من الفوضى وإعادة الهدوء والطمأنينة إليها.

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