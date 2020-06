صحفية أمريكية: المرتزقة السوريين في ليبيا يتم التخلص منهم بالتنسيق بين الوفاق وتركيا

قالت الصحفية الأمريكية المتخصصة في

تغطية الأزمات الإنسانية ، ليندسي سنيل، اليوم الجمعة، إن 25 مرتزقًا سوريا من

فرقة الحمزات في عين زارة أخبرتهم حكومة الوفاق غير المعتمدة أمس أنهم سيعودون إلى

سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القتال في ليبيا.

وأضافت سنيل، في تغريدة عبر حسابها

الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه بدلاً من نقلهم إلى سوريا ،

تم نقلهم إلى معركة مطار طرابلس.

وأكدت سنيل أن 21 من بين الـ25 قُتلوا،

مشيرة إلى أن المرتزقة السوريين يتم التخلص منهم بين حكومة الوفاق وتركيا.

