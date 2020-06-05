الفاخري: ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بالمنطقة الجنوبية إلى 94

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عبد الحميد الفاخري، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في المنطقة إلى 94 حالة حتى أمس الخميس.

وقال الفاخري إن المركز سجل الأربعاء إصابة جديدة غير مخالطة بفيروس «كورونا المستجد» لمواطن بمدينة سبها إلى جانب تسع حالات أخرى مخالطة بسبها والشاطئ، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي، وحظر التجول لتقليل مدى انتشار الفيروس بمدن الجنوب، ولفت إلى أن فرق الرصد والتقصي انطلقت، الجمعة، لمتابعة الحالات المخالطة وأخذ المزيد من العينات للفحص عن فيروس «كورونا».

في السياق، قال الفاخري إن إدارة الخدمات الصحية جهزت مجمع القرضة بمعدات أشعة مقطعية وسينية للكشف على حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» وأخذ العينات اللازمة منها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة فيروس «كورونا» بسبها، وفاة سيدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» كانت قد أجرت، الثلاثاء الماضي، عملية جراحية لاستئصال المرارة.

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