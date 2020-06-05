هذا ما جاء في رسالة عقيلة صالح إلى ويليامز

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من البعثة الأممية في ليبيا بالعمل على وقف تدفقين المرتزقة الأجانب إلى البلاد لأجل ضمان الاستقرار والمضي قدما فيه.

وقال صالح في رسالة موجهة إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز، إن الجيش الليبي كان ملتزما بالهدنة التي أعلنها لكن قوات الوفاق لم تلتزم بها وهو ما كان سببا في تغيير سير المعارك في الوطية وترهونة.

وأضاف رئيس البرلمان في رسالته اليوم الجمعة أنه يأمل من البعثة أن تكون حريصة على ضمان عدم الانتقام والعقوبات الجماعية، بحق الأسرى في الحرب الدائرة.

كما أكد صالح إنه مع استمرار عمل البعثة وفق مخرجات حوار برلين مع الأخذ في الاعتبار مبادرة صالح التي تتوافق مع الثوابت الليبية وقرارات مجلس الأمن والإعلان الدستوري.

يذكر أن صالح في زيارة إلى القاهرة التقى فيها قائد الجيش خليفة حفتر وبعض المسؤولين الصريين أين تم التباحث في التطورات الحاصلة على الساحة الليبية.