رئيس الحكومة الليبية يفتتح قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بـ”البردي”

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي، الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبد الرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وتجول رئيس الحكومة والوفد المرافق له داخل قسم البحث الجنائي ومركز شرطة البردي، مشيدا بالإنجاز الذي تحقق لصالح المنطقة وسكانها بما يعزز الأمن في هذه المنطقة الحدودية الحيوية.

وقبل نحو عامين أذن رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه المقرات الأمنية لصالح منطقة البردي، وعلى الفور باشرت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ المشروعين، وفقا للنموذج الموحد المعتمد لأقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية.