رئيس الحكومة الليبية يفتتح قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بـ”البردي”

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي، الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبد الرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.
وتجول رئيس الحكومة والوفد المرافق له داخل قسم البحث الجنائي ومركز شرطة البردي، مشيدا بالإنجاز الذي تحقق لصالح المنطقة وسكانها بما يعزز الأمن في هذه المنطقة الحدودية الحيوية.
وقبل نحو عامين أذن رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه المقرات الأمنية لصالح منطقة البردي، وعلى الفور باشرت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ المشروعين، وفقا للنموذج الموحد المعتمد لأقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية.
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