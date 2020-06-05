نورلاند: آن الأوان لوقف القتال في ليبيا وسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية

طرابلس-العنوان

دعا سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا إلى ضرورة وقف القتال في ليبيا لوقف التأثير المزعزع للاستقرار للتدخل الأجنبي وللسماح بالعمل الإنساني لمواجهة انتشار كوفيد-19 وتقليل معاناة المجتمع.

وقال ريتشارد نورلاند، في إيجاز صحفي يوم الخميس لوزارة الخارجية الأمريكي، “إن الوقت قد حان لجميع المرتزقة وجميع القوات الأجنبية لبدء تخفيف التصعيد ومغادرة ليبيا”.

وأضاف، “إذا كان هناك شعار واحد نطبقه خلال الوضع الآن، فهو “ليبيا لليبيين”، وأن على التدخل الأجنبي أن يتوقف، ويجب تخفيف التصعيد، وأن يُسمح للأطراف الليبية بالحضور إلى طاولة المفاوضات.

وقال نورلاند، “نحن لا نعتقد أن ليبيا تريد أن تكون محتلة من قبل أي عنصر أجنبي، سواء كان روسيا أو تركيا أو حتى من أي حركة أيديولوجية”.

وأضاف، إن رسائلنا إلى كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على الدوام، هي أنه ينبغي الاستفادة من النافذة التي تفتح الآن للعودة إلى مناقشات 5 + 5 بقيادة الأمم المتحدة، لإقرار وقف دائم لإطلاق النار.