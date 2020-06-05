رئيس حرس المنشآت النفطية يعلن فتح صمامات الحمادة

كشف رئيس حرس المنشآت النفطية في طرابلس “علي الديب” فى تصريحات صحفية، عن فتح صمامات بمنطقة الحمادة المغذية لمصفاة الزاوية.

وقال “الديب” في تصريحات صحفية، إن انتاج النفط سيصل في القريب العاجل إلى مصفاة الزاوية.

نجح العاملون بمصفاة الزاوية في السيطرة على حريق ناجم عن خطأ فني في خزان الإسفلت التابع للمصفاة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت فى وقت سابق، عن نشوب حريق فى مصفاة الزاوية، أن الجهات المعنية، قد سارعت لاتخاذ تدابير الصّحة والسلامة اللازمة، مُعلنة عدم وقوع أي إصابات بين الموظفين أو المتواجدين قرب المكان.

وقالت المؤسسة في بيانها إن التحقيقات الأولية بشأن مصدر الحريق أظهرت أنه ناجم عن خطأ فني وغير مُتعمّد، مؤكدة أن مجلس الإدارة قد أصدر تعليماته بمُواصلة التحقيقات.