وزارة المالية تفند تصريحات مدير مركز بنغازي الطبي بشأن عدم استلام المركز للميزانية

بنغازي-العنوان

فندت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية تصريحات مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي بشأن عدم استلام المركز الطبي لأي ميزانية من الحكومة منذ يوليو 2019.

أوضحت الوزارة، أن مجموع المبالغ التي جرى تخصيصها وصرفها لمركز بنغازي الطبي خلال عام2019 بلغ أكثر من 52 مليون دينار و677 ألف دينار ليبي.

وأفادت الوزارة، أن المخصصات صرفت لعلاج مرضى الأورام والمصروفات التسييرية (الباب الثاني) وتحسين وتطوير الخدمات العلاجية.

وكانت مدير مركز بنغازي الطبي، قد ذكرت في مقابلة، أن المركز الطبي استلم فقط باب المرتبات، في حين لم يتم صرف باقي الأبواب المتعلقة بتطوير المركز وتوفير المستلزمات.

وتساءلت العريبي، عن عدم صرف الميزانية العامة للحكومة الليبية الأمر الذي جعلها غير قادرة على صرف ميزانية مركز بنغازي الطبي.

وقالت، “إن على مصرف ليبيا المركزي أن يوضح لنا كمدراء مستشفيات لماذا لم تصرف الميزانية لنا حتى الآن، نحن كمدراء مستشفيات في مواجهة مع المواطن لأن من حق المواطن أن يعلم لماذا يعاني في المستشفيات، هل المشكلة أنه لا توجد ميزانية أم هناك مشكلة أخرى”.