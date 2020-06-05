عقيلة صالح لـ”ويليامز”: نتمنى وقف التدفق اليومي للسلاح والمرتزقة وإخراجهم من ليبيا

وجه رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق عقيلة صالح خطابا اليوم الجمعة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وأشاد صالح في خطابة الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه بالجهود التي تبذلها البعثة، دعايا إياها إلى وقف التدفق اليومي للسلاح والمرتزقة وإخراجهم من ليبيا.

وجدد رئيس النواب تأكيده على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وضرورة العمل لإنقاذ الوطن من الفوضى، وإعادة الهدوء والطمأنينة لكافة ربوع البلاد مع قناعته بمنهج الحوار لفض النزاعات.

كما أكد رعلى الهدنة التي أعلن عنها الجيش الليبي والالتزام بها من كل الأطراف، مشيرا إلى أن رئيس الوفاق فائز السراج أعلن عدم التزامه بالهدنة واستمر في الهجوم على الجيش الليبي، مما جعله يرد على الهجوم، وذلك واضح من استهداف الطائرات المسلحة لقوات الجيش بالوطية وترهونة.

وشدد عقيلة صالح على رفضه للعقوبات الجماعية والانتقام، داعيًا إلى العمل طبقاً للقوانين الدولية والمحلية، والالتزام بحسن معاملة الأسرى الذين ينطبق عليهم هذا الوصف.

كما طالب صالح، باستمرار عمل البعثة على ضوء مخرجات مؤتمر برلين مع الأخذ في الاعتبار لمبادرته التي تتوافق مع الثوابت الليبية والإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن ومخرجات برلين.