طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب الأمم المتحدة، الالتزام بضرورة تفكيك المليشيات في ليبيا.

وأضاف الميهوب في بيان صحفي، أنه حال

عدم استجابة قوات الوفاق فإن تحرير غرب

البلاد بقوة السلاح هو طريق الجيش.

