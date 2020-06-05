المركز الوطني يعلن عن رقم قياسي جديد لحالات كورونا.. ويكشف نتائج 635 عينة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 635 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, مع اكتشاف لحالات اصابة جديدة بالفيروس .

وبحسب بيان صادر عنه, فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020م عدد (635) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (270) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (86) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (76) عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (156) عينة.

ــ مختبر مستشفى الكويفية عدد (30) عينة.

ــ مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (17) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (605) عينة سالبة.

ــ عدد ( 30) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

ــ عدد (1) حالة سجلت بمدينة #مصراتة قادمة من مدينة سبها.

ــ عدد (1) حالة جديدة من #صرمان.

ــ عدد (1) حالة سجلت بمدينة #طرابلس قادمة من براك الشاطئ.

ــ عدد (9) حالات مخالطين لحالة من مدينة #طرابلس.

ــ عدد (17) حالة مخالطين لحالات من مدينة #سبها.

عدد (1) حالة جديدة من مدينة #سبها.

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