أعيان بني وليد يدعون لمصالحة وطنية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وتحقن الدماء

دعت القوى الفاعلة بالمجلس البلدي وأعيان بني وليد،

الجمعة، إلى مصالحة وطنية شاملة تساهم في بناء ليبيا، وتحافظ على وحدة التراب الليبي

وتحقن دماء أبناء الشعب.

جاء ذلك خلال اجتماع في بني وليد حضره ممثلين عن المجلس البلدي

بني وليد والأعيان والأهالي والقطاعات الخدمية ومديرية الأمن وكل الجهات الأمنية والعسكرية

داخل بلدية بني وليد.

وناقش المجتمعون الأوضاع التي تمر بها ليبيا، وأكدوا أن بني

وليد جزء من النسيج الليبي، وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ست نقاط هي:

1- إن قبائل ورفلة بمدينة بني وليد لم ولن تخذل الوطن وسوف

تكون سدًا منيعا يحافظ على كرامته وسيادته.

2- إن قبائل ورفلة

بمدينة بني وليد تقف إلى جانب إخوتها من القبائل والمدن الليبية في خندق واحد للدفاع

عن الوطن وحماية أراضيه، والمحافظة على سيادته في إطار المؤسسات الشرعية المنبثقة عن

الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

3- مطالبة الليبيين

جميعا بضرورة توحيد الكلمة ورص الصفوف في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادها بما

يكفل عبورنا لمرحلة الاستقرار والبناء.

4- ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة داخل بني وليد وعلى وجه الخصوص

مؤسسات الأمن والجيش والقضاء بما يحقق تعزيز سيادة الدولة وحماية المنطقة من الأخطار

التي تحدق بها.

5- التأكيد على وحدة التراب الليبي وحرمة دم أبنائها والوقف

في وجه دهاة الجهوية والقبلية والإقليمية الضيقة والعرقية والمذهبية.

6- نهيب بالجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية

شاملة تساهم في بناء ليبيا.

