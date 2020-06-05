افتتاح مستشفى امساعد العام بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الجمعة مستشفى امساعد العام بعد توسعته وتطويره.

وشمل مشروع التوسعة السريرية للمستشفى بناء 3 طوابق تمت من خلالها إضافة أقسام الطوارئ والإسعاف وعمليات الولادة والنساء والباطنة والمختبرات والأطفال وغرف العمليات والخدمات الطبية إضافة إلى صيانة الأقسام القديمة.

واطلع الثني على التجهيزات التي جرت للمستشفى ومن بينها غرف عمليات كبيرة وصغيرة وغرف عمليات الولادة وقسم الأشعة التخصصية إضافة إلى الأسرة الطبية بكامل ملحقاتها.

وبلغت القيمة التعاقدية للمشروع نحو 4 ملايين دينار، وفقا لتجهيزات طبية متطورة لخدمة كافة سكان المنطقة والمارين بمنفذ امساعد الحدودي مع جمهورية مصر العربية.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.

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