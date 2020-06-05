افتتاح مستشفى امساعد العام بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الجمعة مستشفى امساعد العام بعد توسعته وتطويره.
وشمل مشروع التوسعة السريرية للمستشفى بناء 3 طوابق تمت من خلالها إضافة أقسام الطوارئ والإسعاف وعمليات الولادة والنساء والباطنة والمختبرات والأطفال وغرف العمليات والخدمات الطبية إضافة إلى صيانة الأقسام القديمة.
واطلع الثني على التجهيزات التي جرت للمستشفى ومن بينها غرف عمليات كبيرة وصغيرة وغرف عمليات الولادة وقسم الأشعة التخصصية إضافة إلى الأسرة الطبية بكامل ملحقاتها.
وبلغت القيمة التعاقدية للمشروع نحو 4 ملايين دينار، وفقا لتجهيزات طبية متطورة لخدمة كافة سكان المنطقة والمارين بمنفذ امساعد الحدودي مع جمهورية مصر العربية.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.
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