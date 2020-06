طالب مجلس النواب، الجمعة، البعثة الأممية بوقف التدفق اليومي

للسلاح والمرتزقة إلى ليبيا وإخراجهم من البلاد.

وأكد المجلس في بيان صادر عن مكتب رئيسه، عقيلة صالح، موجه إلى القائم بأعمال المبعوث الأممي لدي ليبيا، ستيفاني وليامز، على الهدنة التي أعلن عنها الجيش والالتزام بها من كل الأطراف مع مراعاة أن السراج أعلن عدم التزامه بالهدنة واستمر في الهجوم على الجيش مما جعله يرد على الهجوم وذلك واضح من استهداف طائرات الجيش بالوطية وترهونة.

وأعرب المجلس عن رفضه العقوبات الجماعية والانتقام، داعيًا للعمل طبقا للقوانين الدولية والمحلية، والالتزام بحسن معاملة الأسرى الذين ينطيق عليهم هذا الوصف، مطالبًا باستمرار عمل البعثة على ضوء مخرجات مؤتمر برلين مع الأخذ في الاعتبار لمبادرة رئيس المجلس التي تتوافق مع الثوابت الليبية والإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن ومخرجات برلين.

The post مجلس النواب يطالب البعثة الأممية بوقف التدفق اليومي للسلاح والمرتزقة إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24