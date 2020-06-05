30 إصابة جديدة.. تطورات الوضع الوبائي وتفاصيل حالات كورونا الاخيرة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنها الخميس، والتي تم تسجيلها في مدينة طرابلس وصرمان وسبها ومصراتة.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة الموافق 5 يونيو 2020م تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 30 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي :

ــ عدد ( 17 ) حالة موجبة لمخالطين بمدينة #سبها

ــ عدد حالة ( 1) موجبة جديدة من مدينة #سبها.

ــ عدد ( 9 ) حالات لمخالطين لحالة من مدينة #طرابلس.

ــ عدد ( 1) حالة سجلت بمدينة #طرابلس لمواطن آتى من براك الشاطئ.

ــ عدد ( 1) حالة جديدة من مدينة #صرمان.

ــ عدد ( 1) حالة سجلت بمدينة #مصراتة لمواطن قادم من مدينة سبها.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالسادة المواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

ــ كما يطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

ــ ويفيد المركز الوطني بأنه تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي إستفسار أو للحصول على إستشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا.

ــ كما نأمل التعاون وتقديم كافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الإكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.

وبلغ إجمالي الاصابات 239، والحالات النشطة 182، والمتعافين 52، والوفيات 5.

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