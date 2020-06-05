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الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 30
إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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