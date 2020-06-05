أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 30

إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم 635 عينة من عدة مختبرات، مبينًا أنه

استلم 270 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و86 عينة من مختبر فرع المركز

الوطني بمصراتة، و76 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و156 عينة من مختبر مركز

بنغازي الطبي، و30 عينة من مختبر مستشفى الكويفية، و17 عينة من مختبر مركز طرابلس

الطبي.

وأضاف المركز أن نتائج 605 حالات جاءت سالبة بينما كانت نتائج 30 عينة موجبة، مبينًا أن الحالات الموجبة التي تم تسجيلها كانت حالة واحدة سجلت بمدينة مصراتة قادمة من مدينة سبها، وحالة جديدة في صرمان، وحالة سجلت بمدينة طرابلس قادمة من براك الشاطئ، و9 حالات مخالطين لحالة من مدينة طرابلس، و17 حالة مخالطين لحالات من مدينة سبها، وحالة جديدة من مدينة سبها.

The post الوطني لمكافحة الأمراض: 30 إصابة جديدة بكورونا و605 عينات نتائجها سالبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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