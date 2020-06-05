الفوضى تعم ترهونة.. مليشيات السراج والمرتزقة يسرقون الممتلكات ويقتلون الحيوانات ويعلنون ولاءهم لتركيا على اللافتات

سادت حالة من الفوضى مدينة ترهونة المجاهدة اليوم الجمعة عقب اقتحامها من قبل المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

ومارست الميليشيات المسلحة أعمال انتقامية ضد أهالي ترهونة، حيث اعتدت على المنازل والمحال التجارية، وسرقة الممتلكات الخاصة بسكان المدينة.

ووثّق فيديو تحصلت عليه “الساعة24″ عمليات نهب وسرقة المحال التجارية ‏ومنازل الأهالي فى ترهونة، من قبل مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين ‏مدعومين بمدرعات تركية.

وقال شهود عيان لـ”الساعة 24” إن الصيدليات لم تسلم من أذى المليشيات المسلحة، لافتين إلى أنهم أشاعوا الفوضى في ترهونة بسياراتهم وأسلحتهم وأرهبوا السكان بأصوات الرصاص الذي أطلقوه في الهواء.

وقال الشهود إن المليشيات اقتهمت منازل المواطنين النازحين إلى المدن الليبية الأخرى، وفتشوا منازل المسؤولين في البلدية وكذا منازل عناصر الجيش الوطني الليبي، ومن ثم فككوا ما طالته أيديهم ونقلوها إلى سياراتهم من بينها “غسالات”، وسط أصوات “التكبير والتهليل”.

وأشار الشهود إلى أن المئات من العائلات في ترهونة نزحوا خلال الأيام الماضية باتجاه مدن إجدابيا وبنغازي خوفا من بطش ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين، وتكرار ما حدث في مدن الغربي الليبي صرمان وصبراتة.

وفي نفس السياق، وثقت قناة الجزيرة القطرية لحظة سرقة مسلحين تابعين للوفاق لإحدى ممتلكات أهالي ترهونة في وضح النهار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأعمال تخريب قامت بها مليشيات الوفاق، ومن بينها الاعتداء على لافتات شوارع المدينة، ومنا بينها كتابة “ترهونة عثمانية” على إحدى اللافتات، وصورة لعناصر من المليشيات وهم يتباهون بقتل أسد داخل منزل بالمدينة.