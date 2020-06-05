المركز الوطني: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 239 إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له، أنه استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع، استلم عدد (635) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (270) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (86) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (76) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (156) عينة.

– مختبر مستشفى الكويفية عدد (30) عينة.

– مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (17) عينة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن النتائج كانت كالتالي:

– عدد (605) عينة سالبة.

– عدد ( 30) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

– عدد (1) حالة سجلت بمدينة مصراتة قادمة من مدينة سبها.

– عدد (1) حالة جديدة من صرمان.

– عدد (1) حالة سجلت بمدينة طرابلس قادمة من براك الشاطئ.

– عدد (9) حالات مخالطين لحالة من مدينة طرابلس.

– عدد (17) حالة مخالطين لحالات من مدينة سبها.

عدد (1) حالة جديدة من مدينة سبها.

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