بعد مدها بالسلاح والمرتزقة.. قوات الوفاق تشكر تركيا وأردوغان أثناء دخول ترهونة

أظهر تسجيل مصور بثه ناشطون عبر مواقع التواصل

الاجتماعي، أحد عناصر قوات الوفاق وهو يوجه الشكر لتركيا وأردوغان أثناء دخول

مدينة ترهونة بعد السيطرة عليها.

وكشف التسجيل عن حجم ما تكنه قوات الوفاق من فضل لتركيا ورئيسها،

وشعور عناصرها بأنه لولا أنقرة ودعمها لهم بالمال والسلاح والمرتزقة ما دخلوا هذه

المدن.

وأعلنت قوات الوفاق في وقت سابق من أمس الجمعة، عن

سيطرتها على مدينة ترهونة بالكامل.

من جانبه قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، إن الجيش انسحب من ترهونة حفاظًا على سكان المدينة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أعادت تمركزها في منطقة آمنة بعد خروجها من ترهونة، لافتًا إلى أن الجيش تعرض لضغوط دولية.

