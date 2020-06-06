الوطنى لمكافحة الأمراض يكشف نتائج عينات 635 حالة مشتبه إصابتها بكورونا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه استلم عدد (635) عينة موزعة ، وذلك فى بيانه رقم 91 مساء الجمعة.

وأضاف المركز،أن العينات التى استلمها، كالتالي، المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (270) عينة، مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (76) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (156) عينة، – مختبر مستشفى الكويفية عدد (30) عينة، مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (17) عينة.

وتابع، كانت النتائج كالتالي، – عدد (605) عينة سالبة، – عدد ( 30) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي، عدد (1) حالة سجلت بمدينة مصراتة قادمة من مدينة سبها، عدد (1) حالة جديدة من صرمان، – عدد (1) حالة سجلت بمدينة طرابلس قادمة من براك الشاطئ، عدد (9) حالات مخالطين لحالة من مدينة طرابلس، عدد (17) حالة مخالطين لحالات من مدينة سبهان، عدد (1) حالة جديدة من مدينة سبها.