سعيّد: تونس لن تكون جبهة خلفية لأي طرف في ليبيا

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، موقفه المتمثل في أن يكون حل الأزمة في ليبيا، ليبيًّا- ليبيًّا دون أي تدخل خارجي، وأن بلاده المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا لن تكون جبهة خلفية لأي طرف.

وذكّر سعيّد خلا لمكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تونس إلى جانب ليبيا هي من أكثر الدول تضررا من تواصل المعارك والانقسام، مجددا في هذا الإطار رفضه لأي تقسيم للدولة الليبية.

وتناولت المكالمة الهاتفية، العلاقات التي تربط البلدين تونس وفرنسا، وسبل التعاون بينهما في هذا الظرف بالذات، وفتح آفاق جديدة لمزيد دعمها وترسيخها.

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