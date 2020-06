بعد زيارة روسيا.. معيتيق يجتمع عبر الدائرة المغلقة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، الجمعة، عبر

الدائرة المغلقة، مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي عبر

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن معيتيق اجتمع مع نائب وزير

الخارجية الأمريكي لشؤون المغرب العربي، هنري ووستر, وكبير مديري مجلس الأمن القومي

الأمريكي، جينرال كورييا، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند،

عقب سيطرة قوات الوفاق على ضواحي مدينة طرابلس وكامل مدينة ترهونة.

وأضافت إدارة التواصل على أن الاجتماع أكد على ضرورة العودة

إلى الحوار السياسي بمشاركة الأطراف المعنية وتكاتف جهود الدول الصديقة من أجل المضي

قدما نحو تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وأكد معيتيق خلال الاجتماع على دور الولايات المتحدة لدعم

الاستقرار في ليبيا والعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية وما ترتب على إغلاقها من

ضرر على الاقتصاد الليبي.

