طيران مسير تابع للوفاق يستهدف سيارات للنازحين في سرت

أظهر تسجيل مصور بثه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

استهداف طيران مسير تابع لقوات الوفاق سيارات النازحين في مدينة سرت.

وبحسب التسجيل فإن القصف أسفر عن مقتل عدد من المدنيين

الأبرياء من النازحين في سرت، وظهرت بعض الجثث متفحمة من جراء استهداف الطيران المسير

التابع للوفاق لسياراتهم.

هذا وكان إعلام بركان الغضب قد أفاد في وقت سابق، أن طيران تابع للوفاق يحلق في سماء سرت، مشيرًا إلى أن دوي انفجارات يسمع من مناطق مختلفة من المدينة.

قصف طيران تركي مسير عاجل مصباح فرج السويدي القذافي صاحب مطعم بوهادي في ذمة الله اثر قصف طيراناثناء استقباله لعائلات ترهونة النازحه جنوب ابوهادي سرت Posted by ‎القحوص على درب العقيد//o‎ on Friday, June 5, 2020

