أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة في البلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على 3

حالات وقد تم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها

للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفي انتظار نتائج التحاليل.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام

بالكشف على حالة واحدة وهي بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا، وحالة تم تحويلها

لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني

لمكافحة الأمراض وفي انتظار نتائج التحاليل.

وتابعت اللجنة أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام

لم يستقبل أي حالات يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بسحب 23 مسحة أنفية بلعومية مختلفة، وقد تم إرسالها لمركز مكافحة الأمراض، وفي

انتظار نتائج التحاليل.

وأشارت اللجنة إلى أن مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي لم يسجل دخول حالات يوم أمس الجمعة، لافتة إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن تسجيل حالة قادمة من مدينة سبها.

The post لجنة مكافحة كورونا بمصراتة تعلن تسجيل إصابة جديدة في البلدية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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