الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإزالة الألغام من مناطق جنوب غرب طرابلس تمهيدًا لعودة النازحين

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، السبت،

حكومة الوفاق غير المعتمدة وعدد من مؤسساتها، بإزالة الألغام والعمل على إعادة

تهيئة مناطق جنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة، تمهيدًا لعودة النازحين من هذه

المناطق بعد سيطرة قوات الوفاق عليها.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها تدعو حكومة الوفاق ووزارات

الحكم المحلى والداخلية والنازحين والمهجرين واللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين

والشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للنظافة

وحماية البيئة وفرق هندسة الميدان وإزالة الألغام، إلى العمل على إعادة تهيئة مناطق

طريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي وصلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الرييع وعين زارة

وسوق الأحد وقصر بن غشير بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة، وذلك من خلال نزع الألغام

ومخلفات الحرب والقيام بإزالة المخلفات البيئية وفتح طرق الأحياء والمناطق السكنية

وإعادة ربط وصيانة شبكات ومحطات الكهرباء والاتصالات وشبكات المياه والصرف الصحي، وتأمين

وحماية وممتلكات المواطنين من قبل وزارة داخلية الوفاق، كمرحلة أولية لإعادة تهيئة

هذه المناطق والأحياء لعودة النازحين والمهجرين في أسرع وقت ممكن .

ودعت اللجنة جميع المواطنين النازحين والمهجرين من مناطق

جنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة باتباع الإجراءات الاحترازية وأخذ أقصى درجات الحيطة

والحذر بعدم لمس الأجسام الغريبة والمشبوهة والتواصل والتنسيق وإبلاغ الجهات المختصة

الخاصة بنزع الألغام ومخلفات الحرب.

